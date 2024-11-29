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Фильм о Романе Костомарове получил Гран-при на фестивале в Венгрии

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Фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» получил Гран-при в номинации «Вместе» на Венгерском фестивале инклюзивного кино. Он проходил в Будапеште с 26 по 28 ноября и посвящен фильмам о людях с инвалидностью.

«Верю, что наша работа вдохновит и поддержит тех, кто сталкивается с трудностями в своей жизни», — отметил в видеообращении к зрителям перед показом картины Роман Костомаров.

По словам продюсера картины Жана Просянова, этот фильм — не просто история преодоления, но и вдохновение для всех, кто сталкивается с вызовами судьбы.

«Мы рады, что зрители в разных странах видят и чувствуют эту искренность. Наша цель — показать, что любая трудность может быть преодолена, если сохранять веру и опираться на поддержку близких», — подчеркнул Просянов, комментируя награду.

Фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» строится на интервью с самим Костомаровым, с его женой, матерью, дочерью, партнершей по танцам на льду Татьяной Навкой, друзьями, коллегами-спортсменами, а также врачами. В качестве интервьюера выступил заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

Всего за время съемок было отснято более 30 часов интервью. В фильме содержатся уникальные архивные кадры из жизни 47-летнего Костомарова, а также хроника его реабилитации и возвращения на лед.

В начале 2023 года Костомаров был госпитализирован с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря 2023 года на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха фигурист впервые после болезни выступил с номером на льду.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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