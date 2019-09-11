Юниорский Гран-при России: расписание и видеотрансляции Первого канала
С 12 по 14 сентября в Челябинске проходит четвертый этап юниорского Гран-при сезона-2019/2020 по фигурному катанию.
Первый канал показывает все прокаты в прямом эфире на сайте и выкладывает хайлайты (лучшие моменты) выступлений россиян и лидеров. Комментатор — Александр Гришин.
Видеотрансляции в режиме онлайн также доступны на этой странице и на любом удобном устройстве.
Расписание трансляций (время — московское)
12 сентября, четверг
11:10. Танцы. Ритм-танец
14:10 Пары. Короткая программа
16:55 Юноши. Короткая программа
13 сентября, пятница
07:55 Девушки. Короткая программа
12:45 Пары. Произвольная программа
14:55 Юноши. Произвольная программа
14 сентября, суббота
08:40 Танцы. Произвольный танец
11:55 Девушки. Произвольная программа
Расписание Гран-при-2019 среди юниоров
1-й этап — 22-24 августа, Куршавель (Франция)
2-й этап — 29-31 августа, Лейк-Плэсид (США)
3-й этап — 5-7 сентября, Рига (Латвия)
4-й этап — 12-14 сентября, Челябинск (Россия)
5-й этап — 19-21 сентября, Гданьск (Польша)
6-й этап — 26-28 сентября, Загреб (Хорватия)
7-й этап — 3-5 октября, Энья-Ноймаркт (Италия)
Финал — с 5 по 8 декабря, Турин (Италия)