Юниорский Гран-при России: расписание и видеотрансляции Первого канала

С 12 по 14 сентября в Челябинске проходит четвертый этап юниорского Гран-при сезона-2019/2020 по фигурному катанию.

Первый канал показывает все прокаты в прямом эфире на сайте и выкладывает хайлайты (лучшие моменты) выступлений россиян и лидеров. Комментатор — Александр Гришин.

Видеотрансляции в режиме онлайн также доступны на этой странице и на любом удобном устройстве.

Расписание трансляций (время — московское)

12 сентября, четверг

11:10. Танцы. Ритм-танец

14:10 Пары. Короткая программа

16:55 Юноши. Короткая программа

13 сентября, пятница

07:55 Девушки. Короткая программа

12:45 Пары. Произвольная программа

14:55 Юноши. Произвольная программа

14 сентября, суббота

08:40 Танцы. Произвольный танец

11:55 Девушки. Произвольная программа

Расписание Гран-при-2019 среди юниоров

1-й этап — 22-24 августа, Куршавель (Франция)

2-й этап — 29-31 августа, Лейк-Плэсид (США)

3-й этап — 5-7 сентября, Рига (Латвия)

4-й этап — 12-14 сентября, Челябинск (Россия)

5-й этап — 19-21 сентября, Гданьск (Польша)

6-й этап — 26-28 сентября, Загреб (Хорватия)

7-й этап — 3-5 октября, Энья-Ноймаркт (Италия)

Финал — с 5 по 8 декабря, Турин (Италия)