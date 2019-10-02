Юниорский Гран-при Италии: расписание и видеотрансляции Первого канала

С 3 по 5 октября в Энья-Ноймаркте проходит седьмой этап юниорского Гран-при сезона-2019/2020 по фигурному катанию.

Первый канал показывает все прокаты в прямом эфире на сайте и выкладывает хайлайты (лучшие моменты) выступлений россиян и лидеров. Комментатор — Александр Гришин.

Видеотрансляции в режиме онлайн также доступны на этой странице и на любом удобном устройстве.

Этап в Энья-Ноймаркте — седьмой, заключительный в сезоне юниорского Гран-при. Финал серии также пройдет в Италии — в Турине с 5 по 8 декабря.

Гран-при Италии. Расписание трансляций (время — московское)

3 октября, четверг

16.10 Танцы. Ритм-танец

19.10 Юноши. Короткая программа

4 октября, пятница

15.25 Девушки. Короткая программа

20.25 Танцы. Произвольный танец

5 октября, суббота

13.25 Юноши. Произвольная программа

17.40 Девушки. Произвольная программа