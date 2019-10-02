Юниорский Гран-при Италии: расписание и видеотрансляции Первого канала
С 3 по 5 октября в Энья-Ноймаркте проходит седьмой этап юниорского Гран-при сезона-2019/2020 по фигурному катанию.
Первый канал показывает все прокаты в прямом эфире на сайте и выкладывает хайлайты (лучшие моменты) выступлений россиян и лидеров. Комментатор — Александр Гришин.
Видеотрансляции в режиме онлайн также доступны на этой странице и на любом удобном устройстве.
Этап в Энья-Ноймаркте — седьмой, заключительный в сезоне юниорского Гран-при. Финал серии также пройдет в Италии — в Турине с 5 по 8 декабря.
Гран-при Италии. Расписание трансляций (время — московское)
3 октября, четверг
16.10 Танцы. Ритм-танец
19.10 Юноши. Короткая программа
4 октября, пятница
15.25 Девушки. Короткая программа
20.25 Танцы. Произвольный танец
5 октября, суббота
13.25 Юноши. Произвольная программа
17.40 Девушки. Произвольная программа