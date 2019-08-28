Этап юниорского Гран-при в Лейк-Плэсид: расписание и видеотрансляции Первого канала

С 28 по 31 августа в американском Лейк-Плэсиде проходит второй этап юниорского Гран-при сезона-2019/2020 по фигурному катанию.

Первый канал показывает все прокаты в прямом эфире на сайте и выкладывает хайлайты (лучшие моменты) выступлений россиян и лидеров. Комментатор — Александр Гришин.

Видеотрансляции в режиме онлайн также доступны на этой странице и на любом удобном устройстве.

Расписание трансляций (время — московское)

29 августа, четверг

21.55 Юноши, короткая программа

30 августа, пятница

1.15 Пары, короткая программа

17.55 Танцы на льду, ритм-танец

20.25 Девушки, короткая программа

31 августа, суббота

1.25 Юноши, произвольная программа

16.55 Танцы, произвольный танец

19.35 Пары, произвольная программа

21.55 Девушки, произвольная программа