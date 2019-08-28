Этап юниорского Гран-при в Лейк-Плэсид: расписание и видеотрансляции Первого канала
15:45
С 28 по 31 августа в американском Лейк-Плэсиде проходит второй этап юниорского Гран-при сезона-2019/2020 по фигурному катанию.
Первый канал показывает все прокаты в прямом эфире на сайте и выкладывает хайлайты (лучшие моменты) выступлений россиян и лидеров. Комментатор — Александр Гришин.
Видеотрансляции в режиме онлайн также доступны на этой странице и на любом удобном устройстве.
Расписание трансляций (время — московское)
29 августа, четверг
21.55 Юноши, короткая программа
30 августа, пятница
1.15 Пары, короткая программа
17.55 Танцы на льду, ритм-танец
20.25 Девушки, короткая программа
31 августа, суббота
1.25 Юноши, произвольная программа
16.55 Танцы, произвольный танец
19.35 Пары, произвольная программа
21.55 Девушки, произвольная программа