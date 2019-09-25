Юниорский Гран-при, Croatia Cup: расписание и видеотрансляции Первого канала
С 26 по 28 сентября в Загребе проходит шестой этап юниорского Гран-при сезона-2019/2020 по фигурному катанию.
Первый канал показывает все прокаты в прямом эфире на сайте и выкладывает хайлайты (лучшие моменты) выступлений россиян и лидеров. Комментатор — Александр Гришин.
Видеотрансляции в режиме онлайн также доступны на этой странице и на любом удобном устройстве.
Расписание трансляций (время — московское)
26 сентября, четверг
11:25 Юноши. Короткая программа
15:05 Пары. Короткая программа
17:45 Девушки. Короткая программа
27 сентября, пятница
11:55 Танцы. Ритм-танец
14:55 Пары. Произвольная программа
17:55 Юноши. Произвольная программа
28 сентября, суббота
13:10 Танцы. Произвольный танец
16:20 Девушки. Произвольная программа