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Юниорский Гран-при, Baltic Cup: расписание и видеотрансляции Первого канала

09:00

С 19 по 21 сентября в Гданьске проходит пятый этап юниорского Гран-при сезона-2019/2020 по фигурному катанию.

Первый канал показывает все прокаты в прямом эфире на сайте и выкладывает хайлайты (лучшие моменты) выступлений россиян и лидеров. Комментатор — Александр Гришин.

Видеотрансляции в режиме онлайн также доступны на этой странице и на любом удобном устройстве.

Расписание трансляций (время — московское)

19 сентября, четверг

10:55 Девушки. Короткая программа

16:35 Пары. Короткая программа

19:50 Юноши. Короткая программа

20 сентября, пятница

10:55 Танцы. Ритм-танец

13:55 Пары. Произвольная программа

17:25 Девушки. Произвольная программа

21 сентября, суббота

11:55 Юноши. Произвольная программа

16:30 Танцы. Произвольный танец

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