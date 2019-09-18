Юниорский Гран-при, Baltic Cup: расписание и видеотрансляции Первого канала
С 19 по 21 сентября в Гданьске проходит пятый этап юниорского Гран-при сезона-2019/2020 по фигурному катанию.
Первый канал показывает все прокаты в прямом эфире на сайте и выкладывает хайлайты (лучшие моменты) выступлений россиян и лидеров. Комментатор — Александр Гришин.
Видеотрансляции в режиме онлайн также доступны на этой странице и на любом удобном устройстве.
Расписание трансляций (время — московское)
19 сентября, четверг
10:55 Девушки. Короткая программа
16:35 Пары. Короткая программа
19:50 Юноши. Короткая программа
20 сентября, пятница
10:55 Танцы. Ритм-танец
13:55 Пары. Произвольная программа
17:25 Девушки. Произвольная программа
21 сентября, суббота
11:55 Юноши. Произвольная программа
16:30 Танцы. Произвольный танец