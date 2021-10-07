Русские и американцы бьются за финал Гран-при, Коляда едет к финнам. Трансляции турниров по фигурному катанию и расписание наших на 7 октября!

За кем следить в четверг на разных катках Европы.

Конец недели в зимний сезон — традиционное время разнообразных турниров по фигурному катанию во всем мире. В олимпийском сезоне «СЭ» предлагает читателям новый формат — мы публикуем поминутное расписание россиян и их главных конкурентов на каждый день. Удобно и практично — можно отвлекаться только на главное.

Сегодня, 7 октября, известные российские фигуристы будут задействованы на трех турнирах. Утром в Санкт-Петербурге стартует второй этап Кубка города, на котором будут биться участники группы Алексея Мишина и других местных школ в женском и мужском одиночных разрядах. А днем параллельно начнутся турнир-челленджер Finlandia Trophy и седьмой этап юниорского Гран-при, на котором станет известен окончательный список участников декабрьского финала. В Хельсинки выступят пары и одиночники, в Линце — танцоры и одиночники. У всех короткие программы либо ритм-танец.

Трансляции

Кубок Санкт-Петербурга: https://youtube.com/channel/UC7IvcuUJ4AH19WO4Om-44JA

Finlandia Trophy: https://figure-skaters.ru/finlandia_trophy_2021

Юниорский Гран-при Австрии: https://youtube.com/c/isujuniorgrandprix

Расписание наших

10.15 Елизавета Нугуманова, Кубок Санкт-Петербурга, 2-й этап.

10.25 Анастасия Гулякова, Кубок Санкт-Петербурга, 2-й этап.

11.00 Софья Самодурова, Кубок Санкт-Петербурга, 2-й этап.

12.30 Андрей Лазукин, Кубок Санкт-Петербурга, 2-й этап.

14.36 Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Finlandia Trophy. Четвертый старт для опытной пары в этом сезоне, и пока ни одного стопроцентно успешного не получилось.

15.02 Ванесса Джеймс / Эрик Рэдфорд (Канада), Finlandia Trophy. Звездная пара и возвращение Ванессы после секс-скандала с участием ее бывшего партнера Моргана Сипре. Событие крупнейшего масштаба.

15.05 Уна Браун / Гейдж Браун (США), Гран-при Австрии. Прямые конкуренты россиян Тютюниной / Шустицкого в борьбе за путевку в финал.

15.24 Надя Башинска / Петер Бомон (Канада), Гран-при Австрии. Прямые конкуренты россиян Тютюниной / Шустицкого в борьбе за путевку в финал.

16.08 Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Finlandia Trophy. Чемпионы мира возвращаются на лед впервые после контрольных прокатов.

17.12 Софья Тютюнина/Александр Шустицкий, Гран-при Австрии. Задача россиян предельно проста — выиграть. При опубликованной ранее системе отбора в финал других вариантов в него попасть мало. Но может подойти такой вариант: победа дуэта Браун / Браун и собственное второе место с суммой выше 146,69 балла, что позволит заочно опередить американскую пару Флорес / Царевский.

18.18 Илья Малинин (США), Гран-при Австрии. Прямой конкурент россиянина Артема Ковалева в борьбе за путевку в финал.

19.02 Артем Ковалев, Гран-при Австрии. Задача Ковалева проста, как и у Тютюниной / Шустицкого — выиграть. Второе место подойдет в случае победы Малинина или Сарновского, которые уже прошли в финал, и очень высокой суммы — впрочем, заочно Ковалев конкурирует с соотечественником Егором Рухиным, так что по большому счету главное для нас — чтобы этап не выиграл иностранец. Подходит только американец Малинин.

19.21 Дмитрий Алиев, Finlandia Trophy. Алиев выходит на лед впервые после контрольных прокатов и снятия с Nebelhorn Trophy.

20.07 Кирилл Сарновский, Гран-при Австрии. Проход в финал Сарновский себе обеспечил, может кататься в свое удовольствие.

20.48 Джейсон Браун (США), Finlandia Trophy. Пожалуй, главный прямой конкурент россиян на турнире.

20.55 Михаил Коляда, Finlandia Trophy. Петербуржец выигрывал турнир при последнем на нем появлении в 2018 году. Это его дебют в соревновательном сезоне, не считая прокатов и снятия с этапа Кубка России в Сызрани.

21.02 Евгений Семененко, Finlandia Trophy. Молодой напарник Коляды набирает силу и в олимпийском сезоне уже будет самостоятельно претендовать на медали и победы подобных турниров.