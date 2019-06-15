"Фигурное катание в ней не пройдет, это точно". Полунин - о шансах Ильиных вернуться на лед

Знаменитый танцовщик Сергей Полунин рассказал о шансах олимпийской чемпионки Сочи-2014 в танцах на льду Елены Ильиных вернуться на лед. Он отметил, что фигурное катание в ней не пройдет, это точно.

– Елена не пытается затащить вас в обратную сторону, на каток?

– Я думаю о таком опыте. Но из-за балета я никогда не рисковал занятиями спортом – почти не играл в футбол, не катался на лыжах.

– Но пришли вы в балет из спортивной гимнастики, занимались серьезно.

– Так и было. И я вообще всем, кто хочет заниматься спортом, посоветовал бы начинать с гимнастики. Это основа основ. После нее можно и в фигурное катание – с прыжками будет лучше, и в хоккей, и в балет. Да и просто голова начинает лучше работать, развивается пространственное воображение.

– Вы как-то обсуждаете возможное возвращение Елены в фигурное катание? Поддерживаете, отговариваете?

– Я пытаюсь уловить желания человека.

– Тогда как вы чувствуете: она хочет вернуться?

– Любой спортсмен хочет сохранять связь со спортом. Мне кажется, Лена тоже хочет. Но много каких-то разных системных факторов, которые влияют. Может быть, у нее сейчас есть что-то более важное в жизни. Но фигурное катание в ней не пройдет, это точно. У танцовщиков то же самое. У нас самое страшное – выход на пенсию. (Дмитрий Кузнецов)

"Хочу сделать с Ильиных большой балет на тему Болливуда". Интервью Сергея Полунина