Skate America, женщины: порядок выхода на лед и где смотреть
19:15
В ночь с 23 на 24 октября в Лас-Вегасе продолжится первый этап серии «Гран-при» Skate America.
Свои короткие программы представят женщины. В составе сборной России выступят Александра Трусова, Дарья Усачева и Ксения Синицына.
Начало — 1.20 по московскому времени (24 октября). Следить за выступлениями женщин в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».
Первая разминка
1. Ксения Синицына (Россия) — 1.27
2. Одри Шин (США)
3. Дарья Усачева (Россия) — 1.40
4. Юхана Юкой (Япония)
5. Эмбер Гленн (США)
6. Старр Эндрюс (США)
Вторая разминка
7. Сатоко Мияхара (Япония)
8. Ким Йе Лим (Южная Корея)
9. Екатерина Куракова (Польша)
10. Ю Ен (Южная Корея)
11. Каори Сакамото (Япония)
12. Александра Трусова (Россия) — 2.46
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