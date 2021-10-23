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Skate America, женщины: порядок выхода на лед и где смотреть

19:15
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В ночь с 23 на 24 октября в Лас-Вегасе продолжится первый этап серии «Гран-при» Skate America.

Свои короткие программы представят женщины. В составе сборной России выступят Александра Трусова, Дарья Усачева и Ксения Синицына.

Начало — 1.20 по московскому времени (24 октября). Следить за выступлениями женщин в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

Первая разминка

1. Ксения Синицына (Россия) — 1.27

2. Одри Шин (США)

3. Дарья Усачева (Россия) — 1.40

4. Юхана Юкой (Япония)

5. Эмбер Гленн (США)

6. Старр Эндрюс (США)

Вторая разминка

7. Сатоко Мияхара (Япония)

8. Ким Йе Лим (Южная Корея)

9. Екатерина Куракова (Польша)

10. Ю Ен (Южная Корея)

11. Каори Сакамото (Япония)

12. Александра Трусова (Россия) — 2.46

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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