Skate America, женщины: порядок выхода на лед и где смотреть

В ночь с 23 на 24 октября в Лас-Вегасе продолжится первый этап серии «Гран-при» Skate America.

Свои короткие программы представят женщины. В составе сборной России выступят Александра Трусова, Дарья Усачева и Ксения Синицына.

Начало — 1.20 по московскому времени (24 октября). Следить за выступлениями женщин в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

Первая разминка

1. Ксения Синицына (Россия) — 1.27

2. Одри Шин (США)

3. Дарья Усачева (Россия) — 1.40

4. Юхана Юкой (Япония)

5. Эмбер Гленн (США)

6. Старр Эндрюс (США)

Вторая разминка

7. Сатоко Мияхара (Япония)

8. Ким Йе Лим (Южная Корея)

9. Екатерина Куракова (Польша)

10. Ю Ен (Южная Корея)

11. Каори Сакамото (Япония)

12. Александра Трусова (Россия) — 2.46