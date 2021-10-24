Skate America: прямая трансляция коротких программ женщин
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В ночь с 23 на 24 октября в Лас-Вегасе продолжится первый этап серии «Гран-при» Skate America.
Свои короткие программы представят женщины. Начало — 1.20 по московскому времени (24 октября). Следить за выступлениями женщин в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».
В составе сборной России выступят Александра Трусова, Дарья Усачева и Ксения Синицына.
Время выхода на лед российских фигуристок:
Ксения Синицына (Россия) — 1.27
Дарья Усачева (Россия) — 1.40
Александра Трусова (Россия) — 2.46
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