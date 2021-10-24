Skate America: прямая трансляция коротких программ женщин

В ночь с 23 на 24 октября в Лас-Вегасе продолжится первый этап серии «Гран-при» Skate America.

Свои короткие программы представят женщины. Начало — 1.20 по московскому времени (24 октября). Следить за выступлениями женщин в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

В составе сборной России выступят Александра Трусова, Дарья Усачева и Ксения Синицына.

Время выхода на лед российских фигуристок:

Ксения Синицына (Россия) — 1.27

Дарья Усачева (Россия) — 1.40

Александра Трусова (Россия) — 2.46