Skate America: порядок выступлений мужчин в произвольной программе

В ночь с 23 на 24 октября в Лас-Вегасе продолжится первый этап серии «Гран-при» Skate America.

Во второй соревновательный день мужчины выступят с произвольными программами. Начало — 6.10 по московскому времени (24 октября). Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

Первая разминка

1. Кевин Аймо (Франция)

2. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

3. Артур Даниелян (Россия) — 6.33

4. Даниэль Грассль (Италия)

5. Нам Нгуен (Канада)

Вторая разминка

6. Михал Бржезина (Чехия)

7. Шун Сато (Япония)

8. Нэтан Чен (США) — 7.20

9. Джимми Ма (США)

10. Шома Уно (Япония) — 7.36

11. Винсент Чжоу (США) — 7.43