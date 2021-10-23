Skate America: порядок выступлений мужчин в произвольной программе
19:00
В ночь с 23 на 24 октября в Лас-Вегасе продолжится первый этап серии «Гран-при» Skate America.
Во второй соревновательный день мужчины выступят с произвольными программами. Начало — 6.10 по московскому времени (24 октября). Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».
Первая разминка
1. Кевин Аймо (Франция)
2. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
3. Артур Даниелян (Россия) — 6.33
4. Даниэль Грассль (Италия)
5. Нам Нгуен (Канада)
Вторая разминка
6. Михал Бржезина (Чехия)
7. Шун Сато (Япония)
8. Нэтан Чен (США) — 7.20
9. Джимми Ма (США)
10. Шома Уно (Япония) — 7.36
11. Винсент Чжоу (США) — 7.43
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