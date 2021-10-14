За Россию бьются 14 человек! Расписание выступлений наших фигуристов и видеотрансляции на 14 октября

В четверг, 14 октября, российские фигуристы будут параллельно выступать на четырех турнирах — челленджере Budapest Trophy, турнире Ice Star в Минске, втором этапе Кубка России, а один сборник даже выйдет на небольшом турнире в Москве — первенстве СК «Мегаспорт» на призы ЗМС А. Крыловой и О. Овсянникова.

Также сегодня начинается Asian Open Trophy в олимпийской столице Пекине, где выйдут на лед несколько заметных конкурентов россиян.

«СЭ» представляет поминутное расписание всех наших и некоторых других интересных участников. На Кубке России у юниоров состоится произвольная программа, на всех остальных стартах — короткая. Время московское.

Budapest Trophy

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Онлайн-табло

Ice Star

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Онлайн-табло

Кубок России

Трансляция

Онлайн-табло

Asian Open Trophy

Трансляция: ссылка будет добавлена после начала соревнований

Онлайн-табло

Первенство на призы Крыловой и Овсянникова

Трансляция

Онлайн-табло

Расписание

12.00 — Каори Сакамото (Япония), Asian Open

13.20 — Вэньцзинь Суй / Хань Цун (Китай), Asian Open

Около 14.00 — Мария Захарова и другие лидеры среди юниорок, Кубок России

14.11 — Андрей Мозалев, Ice Star

14.59 — Юма Кагияма (Япония), Asian Open

15.12 — Денис Васильев (Латвия), Asian Open

15.17 — Анастасия Гулякова, Ice Star

15.50 — Артур Даниелян, первенство на призы Крыловой и Овсянникова

Около 17.00 — Максим Белявский и другие лидеры среди юниоров, Кубок России

Около 17.00 — Дмитрий Алиев, Budapest Trophy

Около 17.05 — Маттео Риццо (Италия), Budapest Trophy

Около 17.10 — Александр Самарин, Budapest Trophy

17.32 — Даниил Швецов, юниоры, Ice Star

17.40 — Полина Кочерыгина/Евгений Артющенко, танцы, юниоры, Budapest Trophy

Около 17.50 — Варвара Курносенко/Федор Варламов, танцы, юниоры, Budapest Trophy

Около 18.20 — Ольга Федорова/Никита Иванов, танцы, юниоры, Budapest Trophy

19.41 Елизавета Шанаева/Девид Нарижный, танцы, взрослые, Budapest Trophy

20.25 — Софья Захарова, юниорки, Ice Star