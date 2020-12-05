ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Валиева выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Москве

17:43
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Чемпионка мира среди юниоров-2020 Камила Валиева выиграла короткую программу на заключительном пятом этапе Кубка России в Москве.

Второй стала Ксения Цибинова, третьей — Анастасия Тараканова. Ряд ведущих фигуристок пропускают этап по разным причинам. В частности, победительница предыдущего этапа Елизавета Туктамышева заразилась коронавирусом.

Москва

Кубок России

5-й этап

Женщины

Короткая программа

1. Камила Валиева — 86,20

2. Ксения Цибинова — 67,59

3. Анастасия Тараканова — 64,18

4. Валерия Костина — 53,93

5. Дарья Окладникова — 52,38

6. Ксения Окладникова — 51,77

7. Дарья Паринова — 47,39

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир