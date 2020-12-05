Валиева выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Москве
17:43
Чемпионка мира среди юниоров-2020 Камила Валиева выиграла короткую программу на заключительном пятом этапе Кубка России в Москве.
Второй стала Ксения Цибинова, третьей — Анастасия Тараканова. Ряд ведущих фигуристок пропускают этап по разным причинам. В частности, победительница предыдущего этапа Елизавета Туктамышева заразилась коронавирусом.
Москва
Кубок России
5-й этап
Женщины
Короткая программа
1. Камила Валиева — 86,20
2. Ксения Цибинова — 67,59
3. Анастасия Тараканова — 64,18
4. Валерия Костина — 53,93
5. Дарья Окладникова — 52,38
6. Ксения Окладникова — 51,77
7. Дарья Паринова — 47,39
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