Валиева выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Москве

Чемпионка мира среди юниоров-2020 Камила Валиева выиграла короткую программу на заключительном пятом этапе Кубка России в Москве.

Второй стала Ксения Цибинова, третьей — Анастасия Тараканова. Ряд ведущих фигуристок пропускают этап по разным причинам. В частности, победительница предыдущего этапа Елизавета Туктамышева заразилась коронавирусом.

Москва

Кубок России

5-й этап

Женщины

Короткая программа

1. Камила Валиева — 86,20

2. Ксения Цибинова — 67,59

3. Анастасия Тараканова — 64,18

4. Валерия Костина — 53,93

5. Дарья Окладникова — 52,38

6. Ксения Окладникова — 51,77

7. Дарья Паринова — 47,39