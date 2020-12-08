13-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвела итоги выступления на пятом этапе Кубка России в Москве (первое место с 237,28 балла), рассказала о планах на сезон и отношении к пандемии коронавируса.

— Софья, давно вас не было на соревнованиях. Как вам возвращение?

— О да, конечно, я очень рада, что наконец первые соревнования в этом сезоне. В Новогорске все-таки были контрольные прокаты, здесь совсем другое ощущение.

— Вы вообще в курсе, что вы третья в истории, кто триксель и четверной прыгнул в одной программе?

— Нет! Ну вот сейчас хоть узнала. (смеется) Круто, конечно.

— Три месяца без соревнований — как вы проводили это время? Обошлось без коронавируса, надеюсь?

— Да, слава богу. Но случилась травма, и не получилось поехать на четвертый этап Кубка в Казань. Шишка вскочила на ноге. А так мы много работали, вкатывали программы, четверные.

— Не удивились оценкам? 237 баллов — это на уровне взрослых.

— Мы же работали ради этих оценок. Это не просто так. Мы действительно очень многое сделали за последние месяцы и с Сергеем Дмитриевичем (Давыдовым. — Прим. «СЭ»), и другими тренерами. И собираемся еще усложнять программу в течение сезона, добавлять еще один четверной.

— Какие планы по соревнованиям? Сейчас же много времени до первенства России.

— У меня следующее соревнование уже через три дня здесь же, чемпионат Москвы. (улыбается) А так — пара-тройка стартов. Россия, финал Кубка. Программы мы обе оставляем до конца сезона.

— У вас на катке сейчас тренируются только сборники?

— Да. Угнетает немного, конечно.

— Достал коронавирус?

— Да вообще, ужасно! Да, на соревнованиях это не сильно сказывается, надел маску на входе — и все. Но очень сложно постоянно быть в этих масках. Настолько уже в голову вбилось, что как только куда-то заходишь в городе — маска, перчатки.

— Фигуристы легче переносят болезни?

— Мне кажется, да. У спортсменов все-таки иммунитет сильнее.

— Обидно, что в этом году не удалось пересечься с Соней Акатьевой? Уже началась раскрутка вашего противостояния, видно, что вы сейчас обе очень сильны.

— Это очень классное ощущение — вот этого соперничества, когда стараешься своего конкурента обойти, встать на ступеньку выше. Конечно, хотелось бы с ней встретиться.

— Есть ощущение, что у вас в юниорах сейчас рубка жестче, чем у взрослых. Согласны?

— Думаю, что да.

— Все активнее разговоры о том, что повысят возрастной ценз. Но глядя на ваши результаты, нет ощущения, что его надо понижать?

— (смеется) Не знаю. Здесь все на усмотрение федерации. Скажут повысить — будем работать с тренером, чтобы достойно стартовать, когда возраст настанет.

— Придется ли ослабить нагрузки ради продлевания карьеры?

— Тут все решит тренер.

(Дмитрий Кузнецов)