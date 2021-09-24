Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Фигурное катание, Кубок России: расписание первого этапа

11:00
Александр Самарин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Самарин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
С 22 по 26 сентября в Сызрани проходит первый этап Кубка России по фигурному катанию.

Среди известных спортсменов Елизавета Туктамышева, Александра Трусова (снялась после короткой программы), Александр Самарин и др.

22 сентября

Танцы на льду, ритм-танец

17.35

23 сентября

Танцы на льду, произвольный танец

14.45

Женщины, короткая программа

15.30

Мужчины, короткая программа

18.00

24 сентября

Женщины, произвольная программа

12.45

Мужчины, произвольная программа

15.30

Пары, короткая программа

19.45

25 сентября

Пары, произвольная программа

15.10

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анастасия Рацкевич все материалы автора

Читайте также

Стал известен соперник России по 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу
Медведев и Циципас в одной команде поборются за большие деньги. Чего ждать от Кубка Лейвера-2021
«Я тебе панамку поправлю». История конфликта Карпина и Дзюбы
Кондратюк на грани вылета с олимпийской квоты. Федерация совершила ошибку?
Дичь с презентации «Матч ТВ». Вспомнили скандальное видео с Дзюбой, подкололи Okko, приплели Зарему
vs
0
Офсайд