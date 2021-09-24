Фигурное катание, Кубок России: расписание первого этапа
11:00
С 22 по 26 сентября в Сызрани проходит первый этап Кубка России по фигурному катанию.
Среди известных спортсменов Елизавета Туктамышева, Александра Трусова (снялась после короткой программы), Александр Самарин и др.
22 сентября
Танцы на льду, ритм-танец
17.35
23 сентября
Танцы на льду, произвольный танец
14.45
Женщины, короткая программа
15.30
Мужчины, короткая программа
18.00
24 сентября
Женщины, произвольная программа
12.45
Мужчины, произвольная программа
15.30
Пары, короткая программа
19.45
25 сентября
Пары, произвольная программа
15.10
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