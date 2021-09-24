Фигурное катание, Кубок России: порядок выступления женщин в произвольной программе

24 сентября женщины представят произвольные программы в рамках первого этапа Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Сызрани.

После коротких программ первое место занимала Александра Трусова, которая набрала 74,53 балла. Однако спортсменка снялась с соревнований по медицинским показаниям.

Начало произвольной программы— 12.45 по московскому времени. Прямая трансляция — на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Полина Гуманова

2. Ксения Зевахина

3. Елизавета Шорохова

4. Мария Пулина

5. Анастасия Рябоконь

Вторая разминка

6. Рената Губашева

7. Анастасия Воронина

8. Анастасия Морозова

9. Ольга Никонорова

10. Арина Онищенко

Третья разминка

11. Станислава Молчанова

12. Мария Крыжова

13. Елизавета Туктамышева

14. Полина Свириденко

15. Вероника Яметова