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Сегодня, 17:00

Прыжковый турнир на Кубке Первого канала: участники фестиваля

Прыжковый фестиваль на Кубке Первого канала начнется в 18.00 25 марта
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Прыжковый фестиваль в рамках Кубка Первого канала пройдет в формате командного зачета 25 марта.

Фигуристов поделят на две команды, в состав которых будут входить мужчины и женщины одиночники, а также спортивные пары. Соревнования пройдут в четырех раундах. Начало — 18.00.

В рамках фестиваля фигуристы исполнят элементы ультра-си, которые будут оцениваться по действующей системе оценок ISU профессиональными судьями. Каждый из участников исполнит сложнейший сольный прыжок, прыжок в каскаде и каскад из пяти прыжков. Спортивные пары покажут выбросы и подкруты. Кубок Первого канала пройдет в присутствии зрителей и будет транслироваться в эфире и на цифровых платформах Первого канала. Смотреть турнир в прямом эфире можно на официальном сайте Первого канала.

К участию в прыжковом фестивале приглашены фигуристы, которые владеют элементами ультра-си.

Список участников прыжкового турнира

Одиночное катание

Мужчины

Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко

Женщины

Софья Акатьева, Камила Валиева, Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова

Парное катание

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Евгения Тарасова — Владимир Морозов

Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание соревнований // Кубок Первого канала по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
Александра Трусова
Камила Валиева
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