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Контрольные прокаты сборной России: кто выступит в парном катании

14:15
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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11-12 сентября в Челябинске фигуристы сборной России покажут программы на олимпийский сезон.

В первый день, 11 сентября, в 14:45 спортивные пары покажут свои короткие программы. Смотреть прямую трансляцию можно в прямом эфире на сайте Первого канала.

Пары:

Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Ясмина Кадырова — Иван Бальченко, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Карина Акопова — Михаил Рахманин.

Контрольные прокаты сборной России: расписание трансляций

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

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