Контрольные прокаты сборной России: кто выступит в парном катании

11-12 сентября в Челябинске фигуристы сборной России покажут программы на олимпийский сезон.

В первый день, 11 сентября, в 14:45 спортивные пары покажут свои короткие программы. Смотреть прямую трансляцию можно в прямом эфире на сайте Первого канала.

Пары:

Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Ясмина Кадырова — Иван Бальченко, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Карина Акопова — Михаил Рахманин.

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