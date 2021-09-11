Контрольные прокаты сборной России: кто выступит в парном катании
14:15
11-12 сентября в Челябинске фигуристы сборной России покажут программы на олимпийский сезон.
В первый день, 11 сентября, в 14:45 спортивные пары покажут свои короткие программы. Смотреть прямую трансляцию можно в прямом эфире на сайте Первого канала.
Пары:
Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Ясмина Кадырова — Иван Бальченко, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Карина Акопова — Михаил Рахманин.
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