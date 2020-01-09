Контрольные прокаты юниоров. Видеотрансляции Первого канала

С 1 по 9 августа пройдут контрольные прокаты российских юниоров перед сезоном-2019/20. Они представят свои новые программы.
Первый канал в прямом эфире покажет все прокаты. Видеотрансляции будут доступны на этой странице.
Расписание контрольных прокатов юниоров (время московское)
1 августа, четверг
14:00. Танцы на льду, ритм-танец
2 августа, пятница
14:00. Танцы на льду, произвольный танец
5 августа, понедельник
10:00. Девушки, короткая и произвольная программа. Юноши, короткая и произвольная программа
6 августа, вторник
10:00. Девушки, короткая и произвольная программа. Юноши, короткая и произвольная программа
8 августа, четверг
10:00. Пары, короткая программа
9 августа, пятница
10:00. Пары, произвольная программа
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