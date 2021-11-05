«Гран-при» Италии, женщины: порядок выхода на лед

С 5 ноября в Турине стартует третий этап серии «Гран-при» «Gran Premio d'Italia».

В первый соревновательный день женщины представят свои короткие программы. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Порядок выхода на лед

Первая разминка

1. И Чжу (Китай)

2. Лукреция Беккари (Италия)

3. Маи Михара (Япония)

4. Майя Хромых (Россия) — 17.26

5. Николь Шотт (Германия)

6. Лара Наки Гутманн (Италия)

Вторая разминка

7. Софья Самодурова (Россия) — 17.53

8. Лим Ын Су (Южная Корея)

9. Луна Хендрикс (Бельгия)

10. Сатоко Мияхара (Япония)

11. Ким Йе Лим (Южная Корея)

12. Анна Щербакова (Россия) — 18.24