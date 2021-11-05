«Гран-при» Италии, женщины: порядок выхода на лед
15:00
С 5 ноября в Турине стартует третий этап серии «Гран-при» «Gran Premio d'Italia».
В первый соревновательный день женщины представят свои короткие программы. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала. Начало — в 17.00 по московскому времени.
Порядок выхода на лед
Первая разминка
1. И Чжу (Китай)
2. Лукреция Беккари (Италия)
3. Маи Михара (Япония)
4. Майя Хромых (Россия) — 17.26
5. Николь Шотт (Германия)
6. Лара Наки Гутманн (Италия)
Вторая разминка
7. Софья Самодурова (Россия) — 17.53
8. Лим Ын Су (Южная Корея)
9. Луна Хендрикс (Бельгия)
10. Сатоко Мияхара (Япония)
11. Ким Йе Лим (Южная Корея)
12. Анна Щербакова (Россия) — 18.24
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