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«Гран-при» Италии, женщины: порядок выхода на лед

15:00
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
С 5 ноября в Турине стартует третий этап серии «Гран-при» «Gran Premio d'Italia».

В первый соревновательный день женщины представят свои короткие программы. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Порядок выхода на лед

Первая разминка

1. И Чжу (Китай)

2. Лукреция Беккари (Италия)

3. Маи Михара (Япония)

4. Майя Хромых (Россия) — 17.26

5. Николь Шотт (Германия)

6. Лара Наки Гутманн (Италия)

Вторая разминка

7. Софья Самодурова (Россия) — 17.53

8. Лим Ын Су (Южная Корея)

9. Луна Хендрикс (Бельгия)

10. Сатоко Мияхара (Япония)

11. Ким Йе Лим (Южная Корея)

12. Анна Щербакова (Россия) — 18.24

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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