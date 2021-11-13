«Гран-при» Японии, женщины: порядок выхода на лед в произвольной программе

Четвертый этап серии «Гран-при».

С 12 по 14 ноября в Токио состоится четвертый этап серии «Гран-при» — Gran Premio d'Italia. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

Во второй соревновательный день женщины покажут свои произвольные программы. Начало — 10.40 по московскому времени.

После короткой программы лидирует японка Каори Сакамото. Россиянка Дарья Усачева снялась с турнира из-за травмы, полученной на разминке перед короткой программой.

Порядок выхода на лед:

Первая разминка

1. Со Ен И (Южная Корея)

2. Николь Шотт (Германия)

3. Рино Мацуике (Япония)

4. Эмбер Гленн (США)

Вторая разминка

5. Лим Ын Су (Южная Корея)

6. Алиса Лью (США)

7. Ю Ен (Южная Корея)

8. Мана Кавабе (Япония)

9. Каори Сакамото (Япония)