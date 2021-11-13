«Гран-при» Японии, женщины: порядок выхода на лед в произвольной программе
08:00
Четвертый этап серии «Гран-при».
С 12 по 14 ноября в Токио состоится четвертый этап серии «Гран-при» — Gran Premio d'Italia. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».
Во второй соревновательный день женщины покажут свои произвольные программы. Начало — 10.40 по московскому времени.
После короткой программы лидирует японка Каори Сакамото. Россиянка Дарья Усачева снялась с турнира из-за травмы, полученной на разминке перед короткой программой.
Порядок выхода на лед:
Первая разминка
1. Со Ен И (Южная Корея)
2. Николь Шотт (Германия)
3. Рино Мацуике (Япония)
4. Эмбер Гленн (США)
Вторая разминка
5. Лим Ын Су (Южная Корея)
6. Алиса Лью (США)
7. Ю Ен (Южная Корея)
8. Мана Кавабе (Япония)
9. Каори Сакамото (Япония)
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