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«Гран-при» Японии, женщины: порядок выхода на лед в короткой программе

08:00
Дарья Усачева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дарья Усачева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В пятницу, 12 ноября, в Токио начнется четвертый этап серии «Гран-при».

В первый соревновательный день женщины представят свои короткие программы. В составе сборной России выступит Дарья Усачева. На турнире также должна была выступать Александра Трусова — но фигуристка была вынуждена сняться из-за травмы.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала. Начало — 10.13 по московскому времени.

Порядок выхода на лед:

Первая разминка

1. Рино Мацуике (Япония)

2. Мана Кавабе (Япония)

3. Со Ен И (Южная Корея)

4. Николь Шотт (Германия)

5. Эмбер Гленн (США)

Вторая разминка

6. Дарья Усачева (Россия) — 11.01

7. Лим Ын Су (Южная Корея)

8. Алиса Лью (США)

9. Ю Ен (Южная Корея)

10. Каори Сакамото (Япония)

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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