«Гран-при» Японии, женщины: порядок выхода на лед в короткой программе
08:00
В пятницу, 12 ноября, в Токио начнется четвертый этап серии «Гран-при».
В первый соревновательный день женщины представят свои короткие программы. В составе сборной России выступит Дарья Усачева. На турнире также должна была выступать Александра Трусова — но фигуристка была вынуждена сняться из-за травмы.
Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала. Начало — 10.13 по московскому времени.
Порядок выхода на лед:
Первая разминка
1. Рино Мацуике (Япония)
2. Мана Кавабе (Япония)
3. Со Ен И (Южная Корея)
4. Николь Шотт (Германия)
5. Эмбер Гленн (США)
Вторая разминка
6. Дарья Усачева (Россия) — 11.01
7. Лим Ын Су (Южная Корея)
8. Алиса Лью (США)
9. Ю Ен (Южная Корея)
10. Каори Сакамото (Япония)
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