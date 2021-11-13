«Гран-при» Японии, танцы на льду: порядок выхода на лед в произвольном танце
С 12 по 14 ноября в Токио состоится четвертый этап серии «Гран-при» — Gran Premio d'Italia. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».
Во второй соревновательный день танцоры покажут свои произвольные танцы. Начало — 8.40 по московскому времени.
После ритм-танца лидируют россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Порядок выхода на лед:
Первая разминка
1. Софья Шевченко — Игорь Еременко (Россия) — 8.54
2. Александра Назарова — Максим Никитин (Украина)
3. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония)
4. Кана Мурамото — Дайсуке Такахаси (Япония)
Вторая разминка
5. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада)
6. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания)
7. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания)
8. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США)
9. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 10.03
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