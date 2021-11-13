«Гран-при» Японии, танцы на льду: порядок выхода на лед в произвольном танце

Четвертый этап серии «Гран-при».

С 12 по 14 ноября в Токио состоится четвертый этап серии «Гран-при» — Gran Premio d'Italia. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

Во второй соревновательный день танцоры покажут свои произвольные танцы. Начало — 8.40 по московскому времени.

После ритм-танца лидируют россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Порядок выхода на лед:

Первая разминка

1. Софья Шевченко — Игорь Еременко (Россия) — 8.54

2. Александра Назарова — Максим Никитин (Украина)

3. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония)

4. Кана Мурамото — Дайсуке Такахаси (Япония)

Вторая разминка

5. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада)

6. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания)

7. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания)

8. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США)

9. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 10.03