«Гран-при» Японии, танцы на льду: порядок выхода на лед в ритм-танце
06:00
В пятницу, 12 ноября, в Токио начнется четвертый этап серии «Гран-при».
В первый соревновательный день танцоры представят свои ритм-танцы. В составе сборной России выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Софья Шевченко и Игорь Еременко.
Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала». Начало — 8.25 по московскому времени.
Порядок выхода на лед:
Первая разминка
1. Кана Мурамото — Дайсуке Такахаси (Япония)
2. Софья Шевченко — Игорь Еременко (Россия) — 8.38
3. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония)
4. Александра Назарова — Максим Никитин (Украина)
Вторая разминка
5. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада)
6. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания)
7. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания)
8. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 9.25
9. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США)
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