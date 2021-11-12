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«Гран-при» Японии, танцы на льду: порядок выхода на лед в ритм-танце

06:00
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В пятницу, 12 ноября, в Токио начнется четвертый этап серии «Гран-при».

В первый соревновательный день танцоры представят свои ритм-танцы. В составе сборной России выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Софья Шевченко и Игорь Еременко.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала». Начало — 8.25 по московскому времени.

Порядок выхода на лед:

Первая разминка

1. Кана Мурамото — Дайсуке Такахаси (Япония)

2. Софья Шевченко — Игорь Еременко (Россия) — 8.38

3. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония)

4. Александра Назарова — Максим Никитин (Украина)

Вторая разминка

5. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада)

6. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания)

7. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания)

8. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 9.25

9. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США)

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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