«Гран-при» Японии, пары: порядок выхода на лед в произвольной программе
04:00
Четвертый этап серии «Гран-при».
С 12 по 14 ноября в Токио состоится четвертый этап серии «Гран-при» — Gran Premio d'Italia. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».
Во второй соревновательный день пары покажут свои произвольные программы. Начало — 6:20 по московскому времени.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу, Евгения Тарасова и Владимир Морозов — 2-е.
Порядок выхода на лед:
Первая разминка
1. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия)
2. Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада)
3. Одри Лу — Миша Митрофанов (США)
Вторая разминка
4. Эшли Кэйн-Гриббл — Тимоти ЛеДюк (США)
5. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония)
6. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 7.18
7. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 7.26
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