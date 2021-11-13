«Гран-при» Японии, пары: порядок выхода на лед в произвольной программе

Четвертый этап серии «Гран-при».

С 12 по 14 ноября в Токио состоится четвертый этап серии «Гран-при» — Gran Premio d'Italia. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

Во второй соревновательный день пары покажут свои произвольные программы. Начало — 6:20 по московскому времени.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу, Евгения Тарасова и Владимир Морозов — 2-е.

Порядок выхода на лед:

Первая разминка

1. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия)

2. Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада)

3. Одри Лу — Миша Митрофанов (США)

Вторая разминка

4. Эшли Кэйн-Гриббл — Тимоти ЛеДюк (США)

5. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония)

6. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 7.18

7. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 7.26