«Гран-при» Японии: короткая программа спортивных пар
05:00
В пятницу, 12 ноября, в Токио начнется четвертый этап серии «Гран-при».
В первый соревновательный день пары представят свои короткие программы. В составе сборной России выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала». Начало — 6.33 по московскому времени.
Порядок выхода на лед:
Первая разминка
1. Одри Лу — Миша Митрофанов (США)
2. Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада)
3. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония)
Вторая разминка
4. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия)
5. Эшли Кэйн-Гриббл — Тимоти ЛеДюк (США)
6. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 7.21
7. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 7.28
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