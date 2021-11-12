«Гран-при» Японии: короткая программа спортивных пар

В пятницу, 12 ноября, в Токио начнется четвертый этап серии «Гран-при».

В первый соревновательный день пары представят свои короткие программы. В составе сборной России выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала». Начало — 6.33 по московскому времени.

Порядок выхода на лед:

Первая разминка

1. Одри Лу — Миша Митрофанов (США)

2. Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада)

3. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония)

Вторая разминка

4. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия)

5. Эшли Кэйн-Гриббл — Тимоти ЛеДюк (США)

6. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 7.21

7. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 7.28