«Гран-при» Японии, мужчины: порядок выхода на лед в произвольной программе
12:00
Четвертый этап серии «Гран-при».
С 12 по 14 ноября в Токио состоится четвертый этап серии «Гран-при» — Gran Premio d'Italia. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».
Во второй соревновательный день мужчины покажут свои произвольные программы. Начало — 13.35 по московскому времени.
После первого дня соревнований лидирует японец Шома Уно.
Порядок выхода на лед:
Первая разминка
1. Камден Пулкинен (США)
2. Нам Нгуен (Канада)
3. Томоки Хиваташи (США)
4. Као Миура (Япония)
5. Александр Самарин (Россия) — 14.14
Вторая разминка
6. Маттео Риццо (Италия)
7. Сота Ямамото (Япония)
8. Макар Игнатов (Россия) — 14.45
9. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
10. Винсент Чжоу (США)
11. Шома Уно (Япония)
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