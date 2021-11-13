«Гран-при» Японии, мужчины: порядок выхода на лед в произвольной программе

Четвертый этап серии «Гран-при».

С 12 по 14 ноября в Токио состоится четвертый этап серии «Гран-при» — Gran Premio d'Italia. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

Во второй соревновательный день мужчины покажут свои произвольные программы. Начало — 13.35 по московскому времени.

После первого дня соревнований лидирует японец Шома Уно.

Порядок выхода на лед:

Первая разминка

1. Камден Пулкинен (США)

2. Нам Нгуен (Канада)

3. Томоки Хиваташи (США)

4. Као Миура (Япония)

5. Александр Самарин (Россия) — 14.14

Вторая разминка

6. Маттео Риццо (Италия)

7. Сота Ямамото (Япония)

8. Макар Игнатов (Россия) — 14.45

9. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

10. Винсент Чжоу (США)

11. Шома Уно (Япония)