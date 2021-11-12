«Гран-при» Японии, мужчины: порядок выхода на лед в короткой программе
11:00
В пятницу, 12 ноября, в Токио начнется четвертый этап серии «Гран-при».
В первый соревновательный день мужчины представят свои короткие программы. В составе сборной России выступят Макар Игнатов и Александр Самарин.
Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала. Начало — в 13.04 по московскому времени.
Порядок выхода на лед:
Первая разминка
1. Као Миура (Япония)
2. Сота Ямамото (Япония)
3. Томоки Хиваташи (США)
4. Камден Пулкинен (США)
5. Макар Игнатов (Россия) — 13.38
Вторая разминка
6. Винсент Чжоу (США)
7. Нам Нгуен (Канада)
8. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
9. Александр Самарин (Россия) — 14.12
10. Шома Уно (Япония)
11. Маттео Риццо (Италия)
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