«Гран-при» Японии, мужчины: порядок выхода на лед в короткой программе

В пятницу, 12 ноября, в Токио начнется четвертый этап серии «Гран-при».

В первый соревновательный день мужчины представят свои короткие программы. В составе сборной России выступят Макар Игнатов и Александр Самарин.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала. Начало — в 13.04 по московскому времени.

Порядок выхода на лед:

Первая разминка

1. Као Миура (Япония)

2. Сота Ямамото (Япония)

3. Томоки Хиваташи (США)

4. Камден Пулкинен (США)

5. Макар Игнатов (Россия) — 13.38

Вторая разминка

6. Винсент Чжоу (США)

7. Нам Нгуен (Канада)

8. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

9. Александр Самарин (Россия) — 14.12

10. Шома Уно (Япония)

11. Маттео Риццо (Италия)