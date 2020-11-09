Первый канал покажет выступления женщин на московском этапе «Гран-При»
19:57
Первый канал покажет прямые трансляции с московского этапа серии «Гран-При» по фигурному катанию. В эфире покажут выступления женщин и произвольные программы мужчин, пар и танцоров.
20 ноября в 19:45
Женщины, короткая программа, прямой эфир
21 ноября в 13:55
Мужчины, произвольная программа, прямой эфир
21 ноября в 21:20
Женщины, произвольная программа
Пары и танцы, произвольная программа
22 ноября в 16:30
Показательные выступления, прямой эфир