Первый канал покажет выступления женщин на московском этапе «Гран-При»

Первый канал покажет прямые трансляции с московского этапа серии «Гран-При» по фигурному катанию. В эфире покажут выступления женщин и произвольные программы мужчин, пар и танцоров.

20 ноября в 19:45

Женщины, короткая программа, прямой эфир

21 ноября в 13:55

Мужчины, произвольная программа, прямой эфир

21 ноября в 21:20

Женщины, произвольная программа

Пары и танцы, произвольная программа

22 ноября в 16:30

Показательные выступления, прямой эфир