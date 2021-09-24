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Фигурное катание, «Гран-при» среди юниоров, 5-й этап: расписание турнира

11:25
Аделия Петросян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Аделия Петросян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
С 23 по 25 сентября в Любляне проходит пятый этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию.

Аделия Петросян и Софья Самоделкина выступят в соревнованиях среди девушек, Илья Яблоков — в турнире юношей, Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол, Софья Качушкина — Олег Муратов — в танцах на льду.

23 сентября

Девушки, короткая программа

15.15

Юноши, короткая программа

20.15

24 сентября

Танцы на льду, ритм-танец

16.00

Юноши, произвольная программа

19.05

25 сентября

Девушки, произвольная программа

13.00

Танцы на льду, произвольный танец

18.20

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

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