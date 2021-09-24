Фигурное катание, «Гран-при» среди юниоров, 5-й этап: расписание турнира
11:25
С 23 по 25 сентября в Любляне проходит пятый этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию.
Аделия Петросян и Софья Самоделкина выступят в соревнованиях среди девушек, Илья Яблоков — в турнире юношей, Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол, Софья Качушкина — Олег Муратов — в танцах на льду.
23 сентября
Девушки, короткая программа
15.15
Юноши, короткая программа
20.15
24 сентября
Танцы на льду, ритм-танец
16.00
Юноши, произвольная программа
19.05
25 сентября
Девушки, произвольная программа
13.00
Танцы на льду, произвольный танец
18.20
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