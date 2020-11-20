Смотреть Rostelecom Cup 2020 можно на сайте и в телеэфире Первого канала. Начало прямой трансляции короткой программы пар — в 19:25 (время московское). Эфир на ТВ стартует после 19:45 (мск).

Смотреть Rostelecom Cup 2020 можно на сайте Первого канала.

Видеотрансляция онлайн доступна на этой странице сайта Первого канала.

«Гран-при России». Rostelecom Cup 2020. Женщины. Короткая программа. Расписание выступлений. Время начала прокатов

Первая разминка

Елизавета Нугуманова (Россия) — 19:39

Виктория Сафронова (Белоруссия) — 19:45

Анастасия Галустян (Армения) — 19:52

Анастасия Гулякова (Россия) — 19:58

Алина Урушадзе (Грузия) — 20:05

Эва-Лотта Кийбус (Эстония) — 20:11

Вторая разминка

Екатерина Рябова (Азербайджан) — 20:25

Елизавета Туктамышева (Россия) — 20:32

Софья Самодурова (Россия) — 20:38

Алена Косторная (Россия) — 20:45

Александра Трусова (Россия) — 20:51

Примечание: Анна Щербакова снялась с соревнований из-за болезни (объявлено 20 ноября), Евгения Медведева — из-за последствий травмы (16 ноября). Алина Загитова (приостановила карьеру в декабре 2019 года) и Камила Валиева (не проходит по возрастному цензу) планируют выступить в воскресенье с показательными программами.

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