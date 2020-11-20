«Гран-при России» по фигурному катанию: женщины, короткая программа, трансляция — в 19.25
Смотреть Rostelecom Cup 2020 можно на сайте и в телеэфире Первого канала. Начало прямой трансляции короткой программы пар — в 19:25 (время московское). Эфир на ТВ стартует после 19:45 (мск).
Видеотрансляция онлайн доступна на этой странице сайта Первого канала.
«Гран-при России». Rostelecom Cup 2020. Женщины. Короткая программа. Расписание выступлений. Время начала прокатов
Первая разминка
Елизавета Нугуманова (Россия) — 19:39
Виктория Сафронова (Белоруссия) — 19:45
Анастасия Галустян (Армения) — 19:52
Анастасия Гулякова (Россия) — 19:58
Алина Урушадзе (Грузия) — 20:05
Эва-Лотта Кийбус (Эстония) — 20:11
Вторая разминка
Екатерина Рябова (Азербайджан) — 20:25
Елизавета Туктамышева (Россия) — 20:32
Софья Самодурова (Россия) — 20:38
Алена Косторная (Россия) — 20:45
Александра Трусова (Россия) — 20:51
Примечание: Анна Щербакова снялась с соревнований из-за болезни (объявлено 20 ноября), Евгения Медведева — из-за последствий травмы (16 ноября). Алина Загитова (приостановила карьеру в декабре 2019 года) и Камила Валиева (не проходит по возрастному цензу) планируют выступить в воскресенье с показательными программами.
Гран-при России по фигурному катанию в Москве: расписание, участники, где смотреть трансляции
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