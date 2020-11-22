Загитова, Туктамышева и другие звезды: показательные номера на «Гран-при России», трансляция

Лучшие фигуристы России выступят с показательными номерами на «Гран-при России» в воскресенье, 22 ноября. Вместе с призерами этапа серии ISU в Москве на лед выйдет олимпийская чемпионка Алина Загитова

В субботу были определены призеры «Гран-при» в Москве в соревнованиях мужчин, женщин, пар и танцевальных дуэтов. В воскресенье по традиции турнир закроются награждением и показательными номерами звезд фигурного катания.

Также запланированы выступления Алины Загитовой и Камилы Валиевой. Олимпийская чемпионка Загитова приостановила карьеру в декабре прошлого года, а Валиева не могла принять участие в международном соревновании из-за возрастного ценза.

Смотреть «Гран-при России» можно на сайте и в телеэфире Первого канала. Награждение призеров Rostelecom Cup 2020 начнется в 14:00, а показательные выступления — в 15:00 (трансляция на ТВ — с 16:30).