Загитова, Туктамышева и другие звезды: показательные номера на «Гран-при России», трансляция
В субботу были определены призеры «Гран-при» в Москве в соревнованиях мужчин, женщин, пар и танцевальных дуэтов. В воскресенье по традиции турнир закроются награждением и показательными номерами звезд фигурного катания.
Также запланированы выступления Алины Загитовой и Камилы Валиевой. Олимпийская чемпионка Загитова приостановила карьеру в декабре прошлого года, а Валиева не могла принять участие в международном соревновании из-за возрастного ценза.
Смотреть «Гран-при России» можно на сайте и в телеэфире Первого канала. Награждение призеров Rostelecom Cup 2020 начнется в 14:00, а показательные выступления — в 15:00 (трансляция на ТВ — с 16:30).
Видеотрансляция онлайн доступна на этой странице сайта Первого канала.
«Гран-при России». Кубок Ростелекома. Итог
Мужчины
1. Михаил Коляда (Россия) — 281,89
2. Морис Квителашвили (Грузия) — 275,80
3. Петр Гуменник (Россия) — 268,47
4. Андрей Мозалев (Россия) — 266,69
5. Дмитрий Алиев (Россия) — 265,11
6. Евгений Семененко (Россия) — 260,78
Женщины
1. Елизавета Туктамышева (Россия) — 223,39
2. Алена Косторная (Россия) — 220,78
3. Анастасия Гулякова (Россия) — 199,03
4. Александра Трусова (Россия) — 198,93
5. Елизавета Нугуманова (Россия) — 191,52
6. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 186,00
Пары
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 232,56
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 225,80
3. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) — 210,07
4. Ясмина Кадырова/Иван Бальчепнко (Россия) — 204,67
5. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 200,77
6. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) — 176,63
Танцы
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 217,51
2. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 206,91
3. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) — 199,25
4. Елизавета Худайбердыева/Егор Базин (Россия) — 193,18
5. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Россия) — 191,00
6. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) — 188,25
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