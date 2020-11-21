«Гран-при России» по фигурному катанию: пары, произвольная программа, трансляция

В субботу, 21 ноября, на этапе серии «Гран-при» в Москве спортивные пары представят произвольные программы.

После короткой программы в топ-6 входят российские дуэты: Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 79,34 балла, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 78,29, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 73,84, Ясмина Кадырова/Иван Бальчепнко — 70,62, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев — 70,11, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов — 67,50.

Смотреть «Гран-при России» можно на сайте и в телеэфире Первого канала. Начало прямой трансляции произвольной программы пар онлайн — в 17:30. На ТВ лучшие выступления покажут в записи после 21:20.

Смотреть «Гран-при России» можно на сайте Первого канала.

Видеотрансляция онлайн доступна на этой странице сайта Первого канала.

«Гран-при России». Rostelecom Cup 2020. Пары. Произвольная программа. Расписание выступлений. Время начала прокатов 21 ноября

Первая разминка

Юлия Щетинина / Марк Мадьяр (Венгрия) — 17:37

Ксения Ахантьева / Валерий Колесов (Россия) — 17:45

Юлия Артемьева / Михаил Назарычев (Россия) — 17:53

Вторая разминка

Ясмина Кадырова / Ивано Бальченко (Россия) — 18:08

Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов (Россия) — 18:16

Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) — 18:24

Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия) — 18:32

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