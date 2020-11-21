«Гран-при России» по фигурному катанию: мужчины, произвольная программа, трансляция

В субботу, 21 ноября, на этапе серии «Гран-при» в Москве мужчины представят произвольные программы.

После короткой программы в топ-6 входят: Морис Квителашвили из Грузии — 99,56 балла, а также россияне Петр Гуменник — 96,26, Михаил Коляда — 93,34, Макар Игнатов — 91,82, Дмитрий Алиев — 89,62, Андрей Мозалев — 86,01.

Смотреть «Гран-при России» можно на сайте и в телеэфире Первого канала. Начало прямой трансляции мужской произвольной программы онлайн — в 13:30, на ТВ — с 14:00.

Смотреть «Гран-при России» можно на сайте Первого канала.

Видеотрансляция онлайн доступна на этой странице сайта Первого канала.

«Гран-при России». Rostelecom Cup 2020. Мужчины. Произвольная программа. Расписание выступлений. Время начала прокатов 21 ноября

Первая разминка

Александр Лебедев (Белоруссия) — 13:37

Артем Ковалев (Россия) — 13:45

Илья Яблоков (Россия) — 13:53

Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 14:01

Роман Савосин (Россия) — 14:08

Евгений Семененко (Россия) — 14:16

Вторая разминка

Андрей Мозалев (Россия) — 14:32

Дмитрий Алиев (Россия) — 14:39

Макар Игнатов (Россия) — 14:47

Михаил Коляда (Россия) — 14:55

Петр Гуменник (Россия) — 15:03

Мориси Квителашвили (Грузия) — 15:11

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