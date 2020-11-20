«Гран-при России» по фигурному катанию: мужчины, короткая программа, трансляция — в 13.30
Смотреть Rostelecom Cup 2020 можно на сайте и в телеэфире Первого канала. Начало прямой трансляции мужской короткой программы — в 13:30 (время московское).
Видеотрансляция онлайн доступна на этой странице сайта Первого канала.
«Гран-при России». Rostelecom Cup 2020. Мужчины. Короткая программа. Расписание выступлений. Время начала прокатов 20 ноября
Первая разминка
Евгений Семененко (Россия) — 13:37
Илья Яблоков (Россия) — 13:44
Артем Ковалев (Россия) — 13:50
Роман Савосин (Россия) — 13:57
Александр Лебедев (Белоруссия) — 14:03
Макар Игнатов (Россия) — 14:10
Вторая разминка
Михаил Коляда (Россия) — 14:24
Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 14:30
Андрей Мозалев (Россия) — 14:37
Петр Гуменник (Россия) — 14:43
Мориси Квителашвили (Грузия) — 14:50
Дмитрий Алиев (Россия) — 14:56
Гран-при России по фигурному катанию в Москве: расписание, участники, где смотреть трансляции
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