В пятницу, 20 ноября, на этапе «Гран-при России» по фигурному катанию участники представят свои короткие программы. Соревнования в Москве откроют мужчины.

Смотреть Rostelecom Cup 2020 можно на сайте и в телеэфире Первого канала. Начало прямой трансляции мужской короткой программы — в 13:30 (время московское).

Смотреть Rostelecom Cup 2020 можно на сайте и в телеэфире Первого канала.

Видеотрансляция онлайн доступна на этой странице сайта Первого канала.

«Гран-при России». Rostelecom Cup 2020. Мужчины. Короткая программа. Расписание выступлений. Время начала прокатов 20 ноября

Первая разминка

Евгений Семененко (Россия) — 13:37

Илья Яблоков (Россия) — 13:44

Артем Ковалев (Россия) — 13:50

Роман Савосин (Россия) — 13:57

Александр Лебедев (Белоруссия) — 14:03

Макар Игнатов (Россия) — 14:10

Вторая разминка

Михаил Коляда (Россия) — 14:24

Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 14:30

Андрей Мозалев (Россия) — 14:37

Петр Гуменник (Россия) — 14:43

Мориси Квителашвили (Грузия) — 14:50

Дмитрий Алиев (Россия) — 14:56

Гран-при России по фигурному катанию в Москве: расписание, участники, где смотреть трансляции