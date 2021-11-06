«Гран-при» Италии, танцы на льду: порядок выхода на лед в произвольном танце

6 ноября в Турине продолжится третий этап серии «Гран-при» — «Gran Premio d'Italia».

Во второй соревновательный день танцоры выступят с произвольными танцами. Начало — 19:10 по московскому времени.

После ритм-танца лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, россияне Александра Степанова и Иван Букин третьи.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

Первая разминка

1. Каролина Мошени — Франческо Фиоретти (Италия)

2. Чэнь Хун — Сунь Чжомин (Китай)

3. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада)

4. Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия)

5. Евгения Лопарева — Жофре Бриссо (Франция)

Вторая разминка

6. Ван Шиюэ — Лю Синьюй (Китай)

7. Кэролин Грин — Майкл Парсонс (США)

8. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 20.17

9. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США)

10. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)