«Гран-при» Италии, танцы на льду: порядок выхода на лед в произвольном танце
16:00
6 ноября в Турине продолжится третий этап серии «Гран-при» — «Gran Premio d'Italia».
Во второй соревновательный день танцоры выступят с произвольными танцами. Начало — 19:10 по московскому времени.
После ритм-танца лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, россияне Александра Степанова и Иван Букин третьи.
Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».
Первая разминка
1. Каролина Мошени — Франческо Фиоретти (Италия)
2. Чэнь Хун — Сунь Чжомин (Китай)
3. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада)
4. Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия)
5. Евгения Лопарева — Жофре Бриссо (Франция)
Вторая разминка
6. Ван Шиюэ — Лю Синьюй (Китай)
7. Кэролин Грин — Майкл Парсонс (США)
8. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 20.17
9. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США)
10. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)
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