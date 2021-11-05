«Гран-при» Италии, танцы на льду: порядок выступлений ритм-танцев

5 ноября в Турине стартует третий этап серии Гран-при «Gran Premio d'Italia».

В первый соревновательный день танцоры представят свои ритм-танцы. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала. Начало — 19.00 по московскому времени.

В составе сборной России выступят Александра Степанова и Иван Букин.

Первая разминка

1. Каролина Мошени — Франческо Фиоретти (Италия)

2. Чэнь Хун — Сунь Чжомин (Китай)

3. Евгения Лопарева — Жофре Бриссо (Франция)

4. Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия)

5. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада)

Вторая разминка

6. Кэролин Грин — Майкл Парсонс (США)

7. Ван Шиюэ — Лю Синьюй (Китай)

8. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) — 19.58

9. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 20.05

10. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США)