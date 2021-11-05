«Гран-при» Италии, танцы на льду: порядок выступлений ритм-танцев
16:00
5 ноября в Турине стартует третий этап серии Гран-при «Gran Premio d'Italia».
В первый соревновательный день танцоры представят свои ритм-танцы. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала. Начало — 19.00 по московскому времени.
В составе сборной России выступят Александра Степанова и Иван Букин.
Первая разминка
1. Каролина Мошени — Франческо Фиоретти (Италия)
2. Чэнь Хун — Сунь Чжомин (Китай)
3. Евгения Лопарева — Жофре Бриссо (Франция)
4. Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия)
5. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада)
Вторая разминка
6. Кэролин Грин — Майкл Парсонс (США)
7. Ван Шиюэ — Лю Синьюй (Китай)
8. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) — 19.58
9. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 20.05
10. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США)
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