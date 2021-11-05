«Гран-при Италии»: расписание соревнований
С 5 по 7 ноября в Турине состоится третий этап серии «Гран-при» — «Gran Premio d'Italia». Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».
Первоначально этот этап должен был состояться в Китае, но по причинам, связанным с угрозой распространения COVID-19, перенесен в другую страну, в Италию.
В составе сборной России выступят:
Женщины: Софья Самодурова, Майя Хромых, Анна Щербакова.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Михаил Коляда.
Пары: Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Алина Пепелева — Роман Плешков.
Танцы: Александра Степанова — Иван Букин.
Расписание
5 ноября
Женщины, короткая программа
17.00 Первый канал (с 17.35)
Танцы на льду, ритм-танец
19.00
Пары, короткая программа
20.45
Мужчины, короткая программа
22.20
6 ноября
Женщины, произвольная программа
17.00 Первый канал (с 17.30)
Танцы на льду, произвольный танец
19.10
Пары, произвольная программа
21.05
Мужчины, произвольная программа
22.45
7 ноября
Показательные выступления
17.00
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