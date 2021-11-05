«Гран-при Италии»: расписание соревнований

Третий этап серии «Гран-при» — «Gran Premio d'Italia».

С 5 по 7 ноября в Турине состоится третий этап серии «Гран-при» — «Gran Premio d'Italia». Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

Первоначально этот этап должен был состояться в Китае, но по причинам, связанным с угрозой распространения COVID-19, перенесен в другую страну, в Италию.

В составе сборной России выступят:

Женщины: Софья Самодурова, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Михаил Коляда.

Пары: Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Алина Пепелева — Роман Плешков.

Танцы: Александра Степанова — Иван Букин.

Расписание

5 ноября

Женщины, короткая программа

17.00 Первый канал (с 17.35)

Танцы на льду, ритм-танец

19.00

Пары, короткая программа

20.45

Мужчины, короткая программа

22.20

6 ноября

Женщины, произвольная программа

17.00 Первый канал (с 17.30)

Танцы на льду, произвольный танец

19.10

Пары, произвольная программа

21.05

Мужчины, произвольная программа

22.45

7 ноября

Показательные выступления

17.00