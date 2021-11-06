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«Гран-при» Италии, парное катание: порядок выхода на лед в произвольной программе

18:00
Юлия Артемьева – Михаил Назарычев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юлия Артемьева – Михаил Назарычев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
6 ноября в Турине продолжится третий этап серии «Гран-при» — «Gran Premio d'Italia».

Во второй соревновательный день пары выступят с произвольными программами. Начало — 21:05 по московскому времени.

После короткой программы лидирует китайская пара Вэньцзинь Суй — Цун Хань.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

Первая разминка

1. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия)

2. Алина Пепелева — Роман Плешков (Россия) — 21.20

3. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия)

4. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия)

Вторая разминка

5. Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия) — 21.51

6. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия)

7. Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай)

8. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай)

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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