«Гран-при» Италии, парное катание: порядок выхода на лед в произвольной программе

6 ноября в Турине продолжится третий этап серии «Гран-при» — «Gran Premio d'Italia».

Во второй соревновательный день пары выступят с произвольными программами. Начало — 21:05 по московскому времени.

После короткой программы лидирует китайская пара Вэньцзинь Суй — Цун Хань.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

Первая разминка

1. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия)

2. Алина Пепелева — Роман Плешков (Россия) — 21.20

3. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия)

4. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия)

Вторая разминка

5. Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия) — 21.51

6. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия)

7. Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай)

8. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай)