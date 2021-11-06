«Гран-при» Италии, парное катание: порядок выхода на лед в произвольной программе
18:00
6 ноября в Турине продолжится третий этап серии «Гран-при» — «Gran Premio d'Italia».
Во второй соревновательный день пары выступят с произвольными программами. Начало — 21:05 по московскому времени.
После короткой программы лидирует китайская пара Вэньцзинь Суй — Цун Хань.
Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».
Первая разминка
1. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия)
2. Алина Пепелева — Роман Плешков (Россия) — 21.20
3. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия)
4. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия)
Вторая разминка
5. Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия) — 21.51
6. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия)
7. Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай)
8. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай)
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