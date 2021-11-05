«Гран-при» Италии, парное катание: кто выступит в короткой программе

5 ноября в Турине стартует третий этап серии «Гран-при» «Gran Premio d'Italia».

В первый соревновательный день спортивные пары представят свои короткие программы. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала.

Начало — в 20.45 по московскому времени.

Первая разминка

1. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия)

2. Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия) — 20.58

3. Алина Пепелева — Роман Плешков (Россия) — 21.05

4. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия)

Вторая разминка

5. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия)

6. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия)

7. Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай)

8. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай)