«Гран-при» Италии, парное катание: кто выступит в короткой программе
19:00
5 ноября в Турине стартует третий этап серии «Гран-при» «Gran Premio d'Italia».
В первый соревновательный день спортивные пары представят свои короткие программы. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала.
Начало — в 20.45 по московскому времени.
Первая разминка
1. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия)
2. Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия) — 20.58
3. Алина Пепелева — Роман Плешков (Россия) — 21.05
4. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия)
Вторая разминка
5. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия)
6. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия)
7. Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай)
8. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай)
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