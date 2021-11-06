«Гран-при» Италии, мужчины: порядок выхода на лед в произвольной программе

6 ноября в Турине продолжится третий этап серии «Гран-при» — «Gran Premio d'Italia».

Во второй соревновательный день мужчины выступят с произвольными программами. Начало — 22:45 по московскому времени.

После короткой программы у мужчин лидирует представитель Китая Цзинь Боян. Михаил Коляда — четвертый. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

Первая разминка

1. Габриэле Франгипани (Италия)

2. Поль Фентц (Германия)

3. Дмитрий Алиев (Россия) — 23.08

4. Петр Гуменник (Россия) — 23.16

5. Чэнь Юйдун (Китай)

6. Юма Кагияма (Япония)

Вторая разминка

7. Казуки Томоно (Япония)

8. Денис Васильев (Латвия)

9. Михаил Коляда (Россия) — 0.02

10. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

11. Даниэль Грассль (Италия)

12. Цзинь Боян (Китай)