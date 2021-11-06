«Гран-при» Италии, мужчины: порядок выхода на лед в произвольной программе
20:00
6 ноября в Турине продолжится третий этап серии «Гран-при» — «Gran Premio d'Italia».
Во второй соревновательный день мужчины выступят с произвольными программами. Начало — 22:45 по московскому времени.
После короткой программы у мужчин лидирует представитель Китая Цзинь Боян. Михаил Коляда — четвертый. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».
Первая разминка
1. Габриэле Франгипани (Италия)
2. Поль Фентц (Германия)
3. Дмитрий Алиев (Россия) — 23.08
4. Петр Гуменник (Россия) — 23.16
5. Чэнь Юйдун (Китай)
6. Юма Кагияма (Япония)
Вторая разминка
7. Казуки Томоно (Япония)
8. Денис Васильев (Латвия)
9. Михаил Коляда (Россия) — 0.02
10. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
11. Даниэль Грассль (Италия)
12. Цзинь Боян (Китай)
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю