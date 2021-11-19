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«Гран-при» Франции, женщины: где смотреть трансляцию и порядок выхода на лед в короткой программе

14:00
Алена Косторная. Фото AFP
Алена Косторная. Фото AFP
В пятницу, 19 ноября, в Гренобле начнется пятый этап серии «Гран-при».

В первый соревновательный день женщины представят свои короткие программы. Начало — 15.00 по московскому времени. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

В составе сборной России выступят Ксения Синицына, Алена Косторная и Анна Щербакова.

Порядок выхода на лед женщин в короткой программе:

Первая разминка

1. Ксения Синицына (Россия) — 15.07

2. Юхана Юкой (Япония)

3. Леа Серна (Франция)

4. Ен Чон Пак (Южная Корея)

5. Мэрайя Белл (США)

6. Старр Эндрюс (США)

Вторая разминка

7. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

8. Вакаба Хигучи (Япония)

9. Екатерина Рябова (Азербайджан)

10. Карен Чен (США)

11. Алена Косторная (Россия) — 16.18

12. Анна Щербакова (Россия) — 16.24

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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