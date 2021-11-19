«Гран-при» Франции, танцы на льду: порядок выступлений в ритм-танце
В первый соревновательный день танцоры представят свои ритм-танцы. Начало — 17.00 по московскому времени. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».
В составе сборной России выступят Александра Степанова и Иван Букин, Аннабель Морозов и Андрей Багин.
Порядок выхода на лед:
Первая разминка
1. Йеннифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штефан (Германия)
2. Аннабель Морозова — Андрей Багин (Россия) — 17.13
3. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия)
4. Луасиа Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция)
5. Евгения Лопарева — Жофре Бриссо (Франция)
Вторая разминка
6. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США)
7. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва)
8. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)
9. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 18.05
10. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада)
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