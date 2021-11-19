«Гран-при» Франции, танцы на льду: порядок выступлений в ритм-танце

В пятницу, 19 ноября, в Гренобле начнется пятый этап серии «Гран-при».

В первый соревновательный день танцоры представят свои ритм-танцы. Начало — 17.00 по московскому времени. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

В составе сборной России выступят Александра Степанова и Иван Букин, Аннабель Морозов и Андрей Багин.

Порядок выхода на лед:

Первая разминка

1. Йеннифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штефан (Германия)

2. Аннабель Морозова — Андрей Багин (Россия) — 17.13

3. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия)

4. Луасиа Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция)

5. Евгения Лопарева — Жофре Бриссо (Франция)

Вторая разминка

6. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США)

7. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва)

8. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)

9. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 18.05

10. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада)