«Гран-при России»: расписание и результаты второго соревновательного дня
10:00
В субботу, 27 ноября, в Сочи продолжится шестой этап серии «Гран-при».
Во второй соревновательный день женщины, мужчины и пары представят свои произвольные программы, танцоры — произвольные танцы. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».
Расписание и результаты соревнований
27 ноября, суббота
Мужчины, произвольная программа
13.30
Танцы на льду, произвольный танец
15.40
Пары, произвольная программа
17.30 Первый канал (с 17.45)
Женщины, произвольная программа
19.10 Первый канал
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