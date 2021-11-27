«Гран-при России»: расписание и результаты второго соревновательного дня

В субботу, 27 ноября, в Сочи продолжится шестой этап серии «Гран-при».

Во второй соревновательный день женщины, мужчины и пары представят свои произвольные программы, танцоры — произвольные танцы. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

Расписание и результаты соревнований

27 ноября, суббота

Мужчины, произвольная программа

13.30

Танцы на льду, произвольный танец

15.40

Пары, произвольная программа

17.30 Первый канал (с 17.45)

Женщины, произвольная программа

19.10 Первый канал