«Гран-при» Франции, парное катание: порядок выступлений в короткой программе

В пятницу, 19 ноября, в Гренобле начнется пятый этап серии «Гран-при».

В первый соревновательный день спортивные пары представят свои короткие программы. Начало — 20.45 по московскому времени. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

В составе сборной России выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.

Порядок выхода на лед пар в короткой программе:

Первая разминка

1. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция)

2. Колин Керивен — Антуан Пьерр (Франция)

3. Ванесса Джеймс — Эрик Редфорд (Канада)

4. Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия) — 21.11

Вторая разминка

5. Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия)

6. Алекса Книрим — Брендон Фрэйзер (США)

7. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия)

8. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 21.44