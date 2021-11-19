«Гран-при» Франции, парное катание: порядок выступлений в короткой программе
19:00
В пятницу, 19 ноября, в Гренобле начнется пятый этап серии «Гран-при».
В первый соревновательный день спортивные пары представят свои короткие программы. Начало — 20.45 по московскому времени. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».
В составе сборной России выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.
Порядок выхода на лед пар в короткой программе:
Первая разминка
1. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция)
2. Колин Керивен — Антуан Пьерр (Франция)
3. Ванесса Джеймс — Эрик Редфорд (Канада)
4. Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия) — 21.11
Вторая разминка
5. Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия)
6. Алекса Книрим — Брендон Фрэйзер (США)
7. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия)
8. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 21.44
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