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Чемпионат России по фигурному катанию: прямая трансляция произвольной программы дуэтов

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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26 декабря на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске выступят пары с произвольной программой. Начало — в 14.30 по московскому времени. Прямая трансляция соревнований доступна на сайте Первого канала.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют 80,65 балла перед произвольной программой.

Первая разминка

1. Анастасия Балабанова / Алексей Святченко

2. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев

3. Диана Мухаметзянова / Илья Миронов

Вторая разминка

4. Карина Акопова / Никита Рахманин

5. Алина Пепелева / Роман Плешков

6. Анастасия Мишина / Александр Галлямов

7. Ясмина Кадырова / Иван Бальченко

Третья разминка

8. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин

9. Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов

10. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский

11. Евгения Тарасова / Владимир Морозов

Видеотрансляция произвольной программы пар на чемпионате России

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