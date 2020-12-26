Чемпионат России по фигурному катанию: прямая трансляция произвольной программы дуэтов
26 декабря на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске выступят пары с произвольной программой. Начало — в 14.30 по московскому времени. Прямая трансляция соревнований доступна на сайте Первого канала.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют 80,65 балла перед произвольной программой.
Первая разминка
1. Анастасия Балабанова / Алексей Святченко
2. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев
3. Диана Мухаметзянова / Илья Миронов
Вторая разминка
4. Карина Акопова / Никита Рахманин
5. Алина Пепелева / Роман Плешков
6. Анастасия Мишина / Александр Галлямов
7. Ясмина Кадырова / Иван Бальченко
Третья разминка
8. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин
9. Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов
10. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский
11. Евгения Тарасова / Владимир Морозов
Видеотрансляция произвольной программы пар на чемпионате России
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