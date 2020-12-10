Туктамышева рассказала о своем состоянии после коронавируса

Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева рассказала о своем состоянии после заражения коронавирусом.

«Спасибо за беспокои?ство и пожелания выздоровления! Чувствую себя хорошо. Берегите себя!» — написала у себя в Instagram Туктамышева.

Из-за болезни фигуристка пропустила этап Кубка России в Москве. Спортсменка попала в список участников чемпионата России, который пройдет в Челябинске с 22 по 27 декабря.