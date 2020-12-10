ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Туктамышева рассказала о своем состоянии после коронавируса

10:46
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева рассказала о своем состоянии после заражения коронавирусом.

«Спасибо за беспокои?ство и пожелания выздоровления! Чувствую себя хорошо. Берегите себя!» — написала у себя в Instagram Туктамышева.

Из-за болезни фигуристка пропустила этап Кубка России в Москве. Спортсменка попала в список участников чемпионата России, который пройдет в Челябинске с 22 по 27 декабря.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир