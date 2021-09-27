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Фигурное катание: анонс соревнований 27 сентября — 3 октября

11:00
Софья Акатьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Софья Акатьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Какие турниры пройдут с 27 сентября по 3 октября.

6-ой этап Гран-при среди юниоров

Когда: 30 сентября-2 октября (чт-сб)
Где: Гданьск, Польша
Список российских участников: Софья Акатьева, Елизавета Куликова, Глеб Лутфуллин, Егор Рухин, Лев Винокур; Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Полина Костюкович/Алексей Брюханов, Екатерина Петушкова/Евгений Маликов; Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Ольга Мамченкова/Марк Волков и другие.

Полный список участников: здесь.
Расписание соревнований/таблица: здесь.

Следить за сореванованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала.

Japan Open 2021

Когда: 2 октября (сб)

Где: Сайтама, Япония
Полный список участников: Каори Сакамото, Рино Мацуике, Мана Кавабе, Кэйдзи Танака, Кадзуки Томоно, Сена Мияке; Сатоко Мияхара, Маи Михара, Вакаба Хигучи, Шун Сато, Сота Ямамото, Шома Уно.

Расписание/таблица: здесь.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

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