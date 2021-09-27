Фигурное катание: анонс соревнований 27 сентября — 3 октября
6-ой этап Гран-при среди юниоров
Когда: 30 сентября-2 октября (чт-сб)
Где: Гданьск, Польша
Список российских участников: Софья Акатьева, Елизавета Куликова, Глеб Лутфуллин, Егор Рухин, Лев Винокур; Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Полина Костюкович/Алексей Брюханов, Екатерина Петушкова/Евгений Маликов; Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Ольга Мамченкова/Марк Волков и другие.
Полный список участников: здесь.
Расписание соревнований/таблица: здесь.
Следить за сореванованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала.
Japan Open 2021
Когда: 2 октября (сб)
Где: Сайтама, Япония
Полный список участников: Каори Сакамото, Рино Мацуике, Мана Кавабе, Кэйдзи Танака, Кадзуки Томоно, Сена Мияке; Сатоко Мияхара, Маи Михара, Вакаба Хигучи, Шун Сато, Сота Ямамото, Шома Уно.
Расписание/таблица: здесь.
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