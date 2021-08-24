Фигурное катание с 23 по 29 августа: все турниры

Какие соревнования по фигурному катанию пройдут с 23 по 29 августа.

Первенство города Москвы среди юниоров

Где: Москва, Россия, ДС «Мегаспорт»

Когда: 24-27 августа

Кто выступит: Берестовская, Захарова, Самоделкина, Титова, Белявский, Ковалёв, Колесников, Лукин, Мухаметзянова / Антонышев, Хабибуллина / Княжук, Абашкина / Дрозд, Кагановская / Ангелопол, Канышева / Пылин и другие..

Предварительный список участников можно посмотреть здесь.

Второй этап юниорского Гран-при

Где: Куршевель, Франция

Когда: 26-28 августа

Россияне: нет

Полный список участников можно посмотреть здесь.

В прямом эфире за выступлениями можно следить здесь.