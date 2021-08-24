Фигурное катание с 23 по 29 августа: все турниры
Какие соревнования по фигурному катанию пройдут с 23 по 29 августа.
Первенство города Москвы среди юниоров
Где: Москва, Россия, ДС «Мегаспорт»
Когда: 24-27 августа
Кто выступит: Берестовская, Захарова, Самоделкина, Титова, Белявский, Ковалёв, Колесников, Лукин, Мухаметзянова / Антонышев, Хабибуллина / Княжук, Абашкина / Дрозд, Кагановская / Ангелопол, Канышева / Пылин и другие..
Предварительный список участников можно посмотреть здесь.
Второй этап юниорского Гран-при
Где: Куршевель, Франция
Когда: 26-28 августа
Россияне: нет
Полный список участников можно посмотреть здесь.
В прямом эфире за выступлениями можно следить здесь.
В целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 правительственными органами Франции было выпущено постановление, согласно которому Российская Федерация и ряд других стран отнесены в «красную» зону. В связи с этим все приезжающие во Францию граждане РФ, не привитые от коронавируса одобренной в ЕС вакциной, обязаны пройти 10-дневный карантин. По этой причине участие российских фигуристов в данном этапе серии ISU Гран-при среди юниоров невозможно в данных обстоятельствах.
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