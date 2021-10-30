Skate Canada, женщины: порядок выхода на лед в произвольной программе

В ночь с субботы на воскресенье, с 30 на 31 октября, в Ванкувере продолжится второй этап серии «Гран-при» по фигурному катанию Skate Canada.

31 октября женщины представят произвольные программы. После короткой программы лидирует Камила Валиева. Елизавета Туктамышева и Алена Косторная занимают второе и третье место соответственно.

Начало — 5.30 по московскому времени. Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Мана Кавабе (Япония)

2. Элисон Шумахер (Канада)

3. Эмили Баусбак (Канада)

4. Маделин Скиза (Канада)

5. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

6. Маи Михара (Япония)

Вторая разминка

7. Карен Чен (США)

8. Вакаба Хигучи (Япония)

9. Алиса Лью (США)

10. Алена Косторная (Россия) — 6.56

11. Елизавета Туктамышева (Россия) — 7.04

12. Камила Валиева (Россия) — 7.12